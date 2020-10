VIDEO | Conzatti | “Percorsi per maltrattanti sono prevenzione”

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Il fenomeno della violenza contro le donne è grave e trasversale e non si fa ancora abbastanza sul tema della prevenzione. Prendendo spunto da questa analisi e dalla Convenzione di Istanbul è nato il lavoro per questo disegno di legge per potenziare la rete di aiuti del percorso maschile, per i maltrattanti, sempre e solo con l’obiettivo primario di tutelare le donne”. Presenta così, all’agenzia di stampa Dire, la senatrice Donatella Conzatti, anche Segretaria della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, il suo disegno di legge per il recupero degli uomini maltrattanti.