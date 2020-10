VIDEO – Agorà 2020 | Deka presenta il nuovo dispositivo SCHWARZY con i campioni Filippo Magnini e Alberto Cova

Leggi su newsagent

(Di martedì 20 ottobre 2020), azienda fiorentina appartenente al Gruppo El.En, hato ad Agorà, il 22° Congresso interazionale di Medicina Estetica, ilsistema non invasivo per la tonificazione muscolare e il body shaping.di nuoto e atletica, sono Ambassador di. Due grandi sportivi appartenenti a due diverse generazioni, accumunati però dalla stessa volontà di raggiungere importanti obiettivi, ovvero mantenere e potenziare il loro tono muscolare. Di seguito ildellazione in cui è intervenuto anche l’Ingegner Paolo Salvadeo, CEO die Direttore Generale di ...