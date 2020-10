Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 20 OTTOBREORE 17.05 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, PARTIAMO DALL’A1-NAPOLI DOVE TROVIAMO UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI PRENESTINA OVEST, INVITIAMO CHI E IN VIAGGIO DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ANDIAMO SUL RACCORDO DOVE IN CARREGGITA ESTERNA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONENORD, PROSEGUENDO IN ESTERNA VI SONO CODE A TRATTI A CASUA DEL TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA PORTONACCIO E TOR CERVAERA IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMOSSO IL PRECEDENTE ...