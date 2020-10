Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 20 OTTOBREORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, CIRCONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E DELLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO VENERDI’23 OTTOBRE SI PROSPETA DA BOLLINO NERO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE CHE INTERESSERA’ TUTTI I SETTORI APPUNTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DALLE 08.30 ALLE 17.00 POI ANCORA DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO, NEL RISPETTO DELLE FASCE DI GARANZIA SARANNO A RISCHIO LE CORSE DEI BUS, ANCHE PERIFERICI, TRAM, FILOBUS, NETROPOLITANE E ...