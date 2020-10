Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 20 OTTOBREORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA A1 FIRENZE-PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CI SONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE ALTRI RALLENTAMENTI INTERESSANO LA CASILINA E LA PRENESTINA IN ENTRAMBI I CASI ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ TOMBA DI NERONE, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI ORA I CANTIERI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 OTTOBRE I LAVORI NOTTURNI, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA DEGLI SVINCOLI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE A ...