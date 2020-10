Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 20 OTTOBREORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA NOMENTANA E NMENTNA BIS CODE RISPETTIVAMENTE DA TOR LUPARA A COLLEVERDE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE SULLA VIA PALOMBARESE CODE DA VIA MARCO SIMONE FINO ALLA ROTATORIA PER LA VIA NOMENTANA TUTTO IN DIREZIONESULLA TIBURTINA E SULLA CASILINA CODE A TRATTI RISPETTIVAMENTE TRA ALBUCCIONE E SETTECAMINI E TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO CODE IN DIMINUZIONE IN INTERNA LOCALIZZATE TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E LAURENTINA E PIU’ AVANTI TRA A24 E ...