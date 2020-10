Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 20 OTTOBREORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO POI SULLE CONSOLARI, IN ENTRATA NELLA CAPITALE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA CODE SULLA FLAMINIA, CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI ALTRE CODE SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS RISPETTIVAMENTE ALLTEZZA DI TOR LUPARA E DA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIA DI CASAL BOCCONE E ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE SULLA PALOMBARESE CODE DA VIA ...