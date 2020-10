Verso gli Stati Generali. Serve una prospettiva lungimirante per l’Italia. Parla la senatrice M5S, Floridia: “La politica deve dare risposte” (Di martedì 20 ottobre 2020) senatrice Barbara Floridia (M5S), lei ha finanziato personalmente la ricerca del professor De Masi che sarà uno degli argomenti sul tavolo dei prossimi Stati Generali M5S e tra i principali spunti programmatici per il futuro del Movimento. Come nasce, e perché, la sua iniziativa? “L’iniziativa nasce in pieno lockdown, a fine marzo. Ho ritenuto doveroso offrire spunti di riflessione al Movimento. Inoltre mentre il paese era immobile e impaurito, in Parlamento e al governo eravamo inghiottiti da un lavoro incessante per dare risposte al paese. Era necessario fermarsi e riflettere con lungimiranza su quello che stava accendendo. Farlo è un dovere per una forza politica che governa il Paese”. Nel capitolo dedicato all’esame del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 ottobre 2020)Barbara(M5S), lei ha finanziato personalmente la ricerca del professor De Masi che sarà uno degli argomenti sul tavolo dei prossimiM5S e tra i principali spunti programmatici per il futuro del Movimento. Come nasce, e perché, la sua iniziativa? “L’iniziativa nasce in pieno lockdown, a fine marzo. Ho ritenuto doveroso offrire spunti di riflessione al Movimento. Inoltre mentre il paese era immobile e impaurito, inmento e al governo eravamo inghiottiti da un lavoro incessante perrisposte al paese. Era necessario fermarsi e riflettere con lungimiranza su quello che stava accendendo. Farlo è un dovere per una forzache governa il Paese”. Nel capitolo dedicato all’esame del ...

