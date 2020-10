Vent’Anni dei Maneskin, paure e speranze dei giovani nel nuovo singolo (Di martedì 20 ottobre 2020) Esce Vent’Anni dei Maneskin, il nuovo singolo della band guidata da Damiano David sarà disponibile in radio e negli store digitali dal prossimo 30 ottobre. Al ritorno dei Maneskin non manca poi molto e il titolo del singolo in uscita fa seguito all’annuncio della data di disponibilità. Era già noto, infatti, che il nuovo brano inedito del gruppo sarebbe stato disponibile dal prossimo 30 ottobre e oggi è stato comunicato anche il titolo dell’atteso brano che segna il ritorno del gruppo: Vent’Anni. Vent’Anni dei Maneskin è l’inedito che apre la strada al prossimo progetto discografico, primo brano a riportare la band in radio dopo la meritata pausa. Se il prossimo disco di inediti è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Esce Vent’Anni dei, ildella band guidata da Damiano David sarà disponibile in radio e negli store digitali dal prossimo 30 ottobre. Al ritorno deinon manca poi molto e il titolo delin uscita fa seguito all’annuncio della data di disponibilità. Era già noto, infatti, che ilbrano inedito del gruppo sarebbe stato disponibile dal prossimo 30 ottobre e oggi è stato comunicato anche il titolo dell’atteso brano che segna il ritorno del gruppo: Vent’Anni. Vent’Anni deiè l’inedito che apre la strada al prossimo progetto discografico, primo brano a riportare la band in radio dopo la meritata pausa. Se il prossimo disco di inediti è ...

