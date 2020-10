Vanessa Scalera rivela come l’ha cambiata Imma Tataranni: le parole dell’attrice (Di martedì 20 ottobre 2020) Successo di pubblico anche in replica per Imma Tataranni una delle fiction più apprezzate del momento, un mix di testo letterario, di spontaneità e di bellissimi paesaggi appartenenti alla cultura e alla storia d’Italia. Ad interpretare il ruolo del pittoresco sostituto procuratore di Matera la bravissima Vanessa Scalera, attrice di talento che ha saputo comprendere il personaggio così come l’è stato presentato nella sceneggiatura. In una recente intervista rilasciata al magazine Vero Vanessa ha spiegato quanto Imma Tataranni è ormai parte di lei, e quanto l’ha cambiata come donna. Vanessa, divenuta popolare a 41 anni, si è sempre impegnata ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Successo di pubblico anche in replica peruna delle fiction più apprezzate del momento, un mix di testo letterario, di spontaneità e di bellissimi paesaggi appartenenti alla cultura e alla storia d’Italia. Ad interpretare il ruolo del pittoresco sostituto procuratore di Matera la bravissima, attrice di talento che ha saputo comprendere il personaggio cosìl’è stato presentato nella sceneggiatura. In una recente intervista rilasciata al magazine Veroha spiegato quantoè ormai parte di lei, e quanto l’hadonna., divenuta popolare a 41 anni, si è sempre impegnata ...

