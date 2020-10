Valeria Fabrizi compie 84 anni | la sua battaglia contro il tumore al rene

Leggi su viagginews

(Di martedì 20 ottobre 2020) La grande attrice italianaoggi 84. Una vita ricca di successi ma anche piena di battaglie come quellail. La grandissima, attrice italiana conosciuta dai più giovani per il ruolo di suor Costanza in ‘Che Dio ci aiuti‘ ma con un curriculum sconfinato, oggir 84. …