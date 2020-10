Vaccino | Conte | «Prime dosi a dicembre ma va attesa la primavera per contenere la pandemia»

MediasetTgcom24 : Covid, Conte: possibili prime dosi vaccino a inizio dicembre #COVID - Agenzia_Ansa : #Conte, possibili le prime dosi del #vaccino ad inizio dicembre @GiuseppeConteIT #Covid #ANSA - HuffPostItalia : Il premier Conte: 'Prime dosi di vaccino già a inizio dicembre' - RaiNews : Il premier Conte parla del vaccino sperimentale in corso tra AstraZeneca, la IRBM S.p.A. di Pomezia e l'Università… - NewsHammer9 : @MediasetTgcom24 Servirebbe un vaccino anti-Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Conte

“Se le ultime fasi di preparazione del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime settimane, le prossime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre”, ha dichiarato ...ROME, OCT 20 - Premier Giuseppe Conte has said he hopes the first doses of a COVID-19 vaccine will be ready early in December in an interview in a new book by RAI journalist Bruno Vespa. "If the final ...