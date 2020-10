Vaccino anticovid, Pedicini (M5s): “All’Ue chiediamo regole” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“In questi giorni di recrudescenza della pandemia, le notizie sul Vaccino ci rassicurano ma bisogna tener presente che anche nella ricerca dell’antidoto al covid possono nascondersi delle insidie. Ecco perché, insieme ad altri colleghi del Parlamento europeo e a personalità del mondo scientifico, ho sottoscritto una petizione indirizzata alle autorità europee, per evitare che l’urgenza del momento possa compromettere la sicurezza del Vaccino che solo un’accurata indagine sugli effetti collaterali può garantire, e per far si che ci sia una regolamentazione nella sperimentazione e nella diffusione che avverrà in futuro. Una richiesta che abbiamo direttamente rivolto alla presidenza tedesca Ue, al Commissario per la Salute Stella Kyriakides, ai Ministri della Salute degli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“In questi giorni di recrudescenza della pandemia, le notizie sulci rassicurano ma bisogna tener presente che anche nella ricerca dell’antidoto al covid possono nascondersi delle insidie. Ecco perché, insieme ad altri colleghi del Parlamento europeo e a personalità del mondo scientifico, ho sottoscritto una petizione indirizzata alle autorità europee, per evitare che l’urgenza del momento possa compromettere la sicurezza delche solo un’accurata indagine sugli effetti collaterali può garantire, e per far si che ci sia una regolamentazione nella sperimentazione e nella diffusione che avverrà in futuro. Una richiesta che abbiamo direttamente rivolto alla presidenza tedesca Ue, al Commissario per la Salute Stella Kyriakides, ai Ministri della Salute degli ...

Trmtv : Vaccino anticovid, l’europarlamentare pentastellato Pedicini: “All’Ue chiediamo regole”. - MariaAn97970665 : RT @giannipittella: Per “Le Grandi Interviste” Agata ha intervistato dr. Di Lorenzo, Pres. IRMB Spa, impegnato nella sperimentazione del va… - Antonio_MSI : RT @AIessandra___bb: Gli ultimi 5 giorni del *Vairus con #giannini 'Non ne posso più Giannini è una lagna ' Vairus sotto stress. Il nuovo… - AIessandra___bb : RT @AIessandra___bb: Gli ultimi 5 giorni del *Vairus con #giannini 'Non ne posso più Giannini è una lagna ' Vairus sotto stress. Il nuovo… - SenatoriPD : RT @giannipittella: Per “Le Grandi Interviste” Agata ha intervistato dr. Di Lorenzo, Pres. IRMB Spa, impegnato nella sperimentazione del va… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anticovid Il vaccino anticovid arriverà prima del previsto: “L’Agenzia del Farmaco userà procedura veloce” Fanpage.it Influenza: 70mila vaccini nell'Oristanese, al via campagna

(ANSA) - ORISTANO, 20 OTT - Parte la campagna antinfluenzale nel territorio della Assl di Oristano che disporrà di un numero maggiore di vaccini rispetto agli scorsi ... e nel rispetto delle norme ...

Avere la barba lunga con la mascherina è un problema? I metodi utili a tenerla sempre pulita

Mentre il mondo attende il vaccino anti Covid-19, l'Unicef ha iniziato a gettare le basi per una consegna rapida, sicura ed efficiente dell'eventuale... Mentre il mondo attende il vaccino anti ...

(ANSA) - ORISTANO, 20 OTT - Parte la campagna antinfluenzale nel territorio della Assl di Oristano che disporrà di un numero maggiore di vaccini rispetto agli scorsi ... e nel rispetto delle norme ...Mentre il mondo attende il vaccino anti Covid-19, l'Unicef ha iniziato a gettare le basi per una consegna rapida, sicura ed efficiente dell'eventuale... Mentre il mondo attende il vaccino anti ...