Vaccino anti Covid, Vallance: "Non eliminerà la malattia" (Di martedì 20 ottobre 2020) Per lo scienziato britannico Vallance il coronavirus non sarà sconfitto col Vaccino ma rimarrà e sarà gestito come un'influenza stagionale.

UNICEF_Italia : Per ogni futuro vaccino anti-#COVID19 occorrerà una siringa. Occorrerà UN MILIARDO di siringhe. Ci stiamo pensand… - HuffPostItalia : Vaccino anti-Covid, Pfizer annuncia: pronti entro novembre. Burioni esulta: abbiamo una data - sole24ore : Cina, vaccino anti-Covid offerto per 60 dollari ai cittadini - SenatoriPD : RT @giannipittella: Per “Le Grandi Interviste” Agata ha intervistato dr. Di Lorenzo, Pres. IRMB Spa, impegnato nella sperimentazione del va… - giannipittella : Per “Le Grandi Interviste” Agata ha intervistato dr. Di Lorenzo, Pres. IRMB Spa, impegnato nella sperimentazione de… -