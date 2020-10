Vaccino anti-Covid, Conte: “Possibili prime dosi a dicembre” (Di martedì 20 ottobre 2020) Prosegue il processo di sperimentazione del Vaccino italiano anti-Covid, secondo Conte a dicembre potrebbero arrivare le prime dosi. Le parole di Conte sul Vaccino Due mesi. Potrebbe essere questa l’attesa per il Vaccino contro il Covid-19. Almeno stando alle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che si è espresso sull’argomento durante l’anticipazione dell’ultimo libro … L'articolo Vaccino anti-Covid, Conte: “Possibili prime dosi a dicembre” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Prosegue il processo di sperimentazione delitaliano, secondoa dicembre potrebbero arrivare le. Le parole disulDue mesi. Potrebbe essere questa l’attesa per ilcontro il-19. Almeno stando alle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe, che si è espresso sull’argomento durante l’cipazione dell’ultimo libro … L'articolo: “Possibilia dicembre” proviene da www.meteoweek.com.

