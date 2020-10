Vaccino anti-Covid, a che punto siamo: le parole del Premier Conte (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sul Vaccino anti-Covid. Tempistiche e modalità per le prime cure, anche se restano ancora molti dubbi e perplessità da chiarire. Gli studi e la sperimentazione, intanto, procedono spediti. Il Premier Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi ha illustrato le direttive del nuovo DPCM, ha poi rassicurato … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppefa ilsul. Tempistiche e modalità per le prime cure, anche se restano ancora molti dubbi e perplessità da chiarire. Gli studi e la sperimentazione, intanto, procedono spediti. IlGiuseppe, che nei giorni scorsi ha illustrato le direttive del nuovo DPCM, ha poi rassicurato … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

