Vaccini, prenotazioni boom a Bergamo «Le prime dosi stanno arrivando» (Di martedì 20 ottobre 2020) Da lunedì possono fissare l’appuntamento over 65 e fragili. Migliaia di telefonate ai medici di base. Ats: «Le consegne previste oggi». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 ottobre 2020) Da lunedì possono fissare l’appuntamento over 65 e fragili. Migliaia di telefonate ai medici di base. Ats: «Le consegne previste oggi».

lauramjj58 : #quartarepubblica.. infatti .. #giordano che io adoro,?sui vaccini antinfluenzali ha cannato,.. Mario i vaccini ci… - Radiopescara : Vaccini antinfluenzali, prenotazioni al via dal 26 ottobre nella Asl di Pescara - fralbalu : RT @CristinaSpecial: 'Dottore, volevo prenotarmi per la vaccinazione antinfluenzale insieme ai miei familiari:' 'Mi spiace signora, non pre… - CristinaSpecial : 'Dottore, volevo prenotarmi per la vaccinazione antinfluenzale insieme ai miei familiari:' 'Mi spiace signora, non… - MarsicaW : SULMONA, VACCINAZIONE PER INFLUENZA STAGIONALE: “500 PRENOTAZIONI FISSATE IN POCHI GIORNI, RISPONDIAMO A TUTTI GLI… -