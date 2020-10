Usa, Trump asfalta il virologo Fauci: «È un idiota. Se lo ascoltassi, avremmo solo morti» (Di martedì 20 ottobre 2020) Più che dal compassato (e grigio) Joe Biden, la vera insidia per la campagna elettorale di Donald Trump sembra venire dal Covid. Non è tanto il virus a far paura al presidente, che l’ha pure sconfitto con un ricovero-lampo, quanto il fatto che ne parli molto. Addirittura troppo, per Trump, che fiuta il pericolo di una campagna elettorale monotematica, in cui tutto sembra congegnato apposta per inchiodarlo alle polemiche su mascherine e assembramenti. Temi sui quali, evidentemente, il numero uno della Casa Bianca sa di dover giocare in difesa. Lo rivela il The Hill A lui, invece, piace l’attacco. E così ha pensato bene di trascinare nell’agone il massimo esperto di malattie infettive degli Usa, l’italo-americano Anthony Fauci definendolo un «disastro». E poi affermando che gli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020) Più che dal compassato (e grigio) Joe Biden, la vera insidia per la campagna elettorale di Donaldsembra venire dal Covid. Non è tanto il virus a far paura al presidente, che l’ha pure sconfitto con un ricovero-lampo, quanto il fatto che ne parli molto. Addirittura troppo, per, che fiuta il pericolo di una campagna elettorale monotematica, in cui tutto sembra congegnato apposta per inchiodarlo alle polemiche su mascherine e assembramenti. Temi sui quali, evidentemente, il numero uno della Casa Bianca sa di dover giocare in difesa. Lo rivela il The Hill A lui, invece, piace l’attacco. E così ha pensato bene di trascinare nell’agone il massimo esperto di malattie infettive degli Usa, l’italo-americano Anthonydefinendolo un «disastro». E poi affermando che gli ...

