Usa | schiaffo a Trump su voto per posta

Schiaffo della corte suprema a Donald Trump e ai repubblicani. Il massimo organo giudiziario americano ha deciso che in Pennsylvania, uno degli Stati in bilico più importanti, i voti per posta saranno ...

Il presidente chiedeva che fossero contate solo le schede arrivate prima dell’Election day: saranno valide invece fino a tre giorni dopo. Microfoni «alternati» al faccia a faccia ...

Schiaffo della corte suprema a Donald Trump e ai repubblicani. Il massimo organo giudiziario americano ha deciso che in Pennsylvania, uno degli Stati in bilico più importanti, i voti per posta saranno ...Il presidente chiedeva che fossero contate solo le schede arrivate prima dell’Election day: saranno valide invece fino a tre giorni dopo. Microfoni «alternati» al faccia a faccia ...