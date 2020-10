Usa, l’ambasciatore Massolo: “Verso Cina e Russia con Biden non cambia nulla” (Di martedì 20 ottobre 2020) di Tommaso Meo Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) di Tommaso Meo

larsenfede : Il governo Añez ha anche cambiato di 180 gradi la relazione con gli Usa: ha nominato un ambasciatore a Washington,… - alfrig409 : RT @luigiluccarini: Sembrano due separati dalla nascita Però Quello a sinistra Al Otaiba, ambasciatore #Emirati in #USA ha contribuito ad u… - lucma66 : RT @ethrusco: Gli #USA non danno il permesso all'#Ucraina di acquistare il vaccino russo anticovis, cosa che l'ambasciatore USA a Kiev ha c… - ethrusco : Gli #USA non danno il permesso all'#Ucraina di acquistare il vaccino russo anticovis, cosa che l'ambasciatore USA a… - ItalyinUAE : Leggi su @repubblica l’intervista a Yousef Al Otaiba, Ambasciatore degli EAU negli USA, sugli accordi di Abramo tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa l’ambasciatore Il «ricatto» di Trump agli inglesi: la villa dell’ambasciatore o niente patto commerciale Corriere della Sera