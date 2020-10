Usa 2020, microfoni spenti contro il caos per il duello tv Trump-Biden. Lo staff del presidente: «Scelta faziosa» (Di martedì 20 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaDopo un primo confronto caotico, e il secondo svoltosi a distanza a causa del rifiuto del presidente Donald Trump, la commissione dibattiti per le elezioni Presidenziali ha deciso che nell’ultimo duello tv tra il presidente americano e Joe Biden i microfoni saranno spenti per permettere a ciascun candidato di parlare per due minuti senza interruzioni. Al termine entrambi potranno ingaggiare liberamente una discussione. October 19, 2020 Una decisione subito criticata dallo staff della campagna di Donald Trump: «Il presidente si è impegnato a dibattere con Joe Biden a prescindere dal cambio di ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Elezioni Usa: candidati, sondaggi e come si votaDopo un primo confronto caotico, e il secondo svoltosi a distanza a causa del rifiuto delDonald, la commissione dibattiti per le elezioni Presidenziali ha deciso che nell’ultimotv tra ilamericano e Joesarannoper permettere a ciascun candidato di parlare per due minuti senza interruzioni. Al termine entrambi potranno ingaggiare liberamente una discussione. October 19,Una decisione subito criticata dallodella campagna di Donald: «Ilsi è impegnato a dibattere con Joea prescindere dal cambio di ...

