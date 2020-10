Uomini e Donne, ricordate Claudia Montanarini? Che fine ha fatto l’ex tronista (Di martedì 20 ottobre 2020) Prima di diventare opinionista fissa del programma, Tina Cipollari sedeva sul trono di Uomini e Donne: accanto a lei c’era un’altra donna, Claudia Montanarini. Erano i primi anni 2000 e sul trono di Uomini e Donne, ancora in versione sperimentale, sedevano Tina Cipollari e Claudia Montanarini, entrambe molto belle ed entrambe bionde. Tutti ricordano Tina … L'articolo Uomini e Donne, ricordate Claudia Montanarini? Che fine ha fatto l’ex tronista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Prima di diventare opinionista fissa del programma, Tina Cipollari sedeva sul trono di: accanto a lei c’era un’altra donna,. Erano i primi anni 2000 e sul trono di, ancora in versione sperimentale, sedevano Tina Cipollari e, entrambe molto belle ed entrambe bionde. Tutti ricordano Tina … L'articolo? Chehal’exproviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : Qui per ricordarvi che Uomini e Donne inizia alle 14.45 precise. Neanche un secondo di ritardo. Mai. - fattoquotidiano : LA STRAGE SILENZIOSA Nel 2019 58 persone, tra Esercito, Carabinieri e Pubblica Sicurezza si sono tolte la vita. Nel… - LiaQuartapelle : E anche questa domenica, a Minsk e nelle altre città della Bielorussia, uomini e donne continuano a manifestare. Il… - Bigon1Annamaria : @theredmask2019 Io non penso di essere forte, non piango perché il mio carattere è così. Credo che anche gli uo… - FakediDylan : raga esperimento, ma voi preferite il corpo delle donne o il corpo degli uomini? io sinceramente quello delle donn… -