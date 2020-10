Uomini e Donne gossip, Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni? Parla una modella (Di martedì 20 ottobre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020, poco prima di incontrare la sua fidanzata Natalia Paragoni, Alfonso Signorini ha chiesto all’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta se aveva mai pensato di tradirla. Lui ha risposto di no, convinto. Ma oggi capiamo il senso della domanda sibillina del conduttore. Il settimanale Di Più, infatti, è uscito con un’intervista alla modella e influencer (nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne) Alice Fabbrica, una bellissima e sexy bionda che sostiene di aver avuto in passato un flirt proprio con Zelletta. E fin qui non ci sarebbe nulla di male. Ma non è finita. La bella Alice, infatti, sostiene che Andrea ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 ottobre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020, poco prima di incontrare la sua fidanzata, Alfonso Signorini ha chiesto all’ex tronista dise aveva mai pensato di tradirla. Lui ha risposto di no, convinto. Ma oggi capiamo il senso della domanda sibillina del conduttore. Il settimanale Di Più, infatti, è uscito con un’intervista allae influencer (nonché ex corteggiatrice di) Alice Fabbrica, una bellissima e sexy bionda che sostiene di aver avuto in passato un flirt proprio con. E fin qui non ci sarebbe nulla di male. Ma non è finita. La bella Alice, infatti, sostiene che...

