Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 ottobre (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo il lunedì dedicato al Trono Over, torna Uomini e Donne, che questa volta si concentrerà sui giovani. Da quest'anno infatti i due parterre convivono nello stesso studio: una scelta che ha fruttato un innalzamento degli ascolti, che ora volano. Cosa succederà nella puntata di oggi 20 ottobre di Uomini e Donne? Secondo quanto riportato dal Vicolo delle news, sito molto attento alla trasmissione di Maria De Filippi, il protagonista dovrebbe essere il tronista Davide Donadei. Davide tra Beatrice e Chiara Sotto i riflettori finirà la corteggiatrice Beatrice, che pensava di essere portata in esterna dal tronista. In questi giorni è stato infatti il compleanno della giovane, motivo per cui si aspettava un gesto esplicito da parte di Davide. Mai ...

