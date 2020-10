Una vita anticipazioni: Marcia confesserà a Felipe il suo segreto e il significato del ciondolo? (Di martedì 20 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 21 ottobre 2020? Le anticipazioni ci portano ancora una volta ad Acacias 38 dove ci aspettano i protagonisti della soap. Dopo la morte di Alfredo, la vita di tutti gli abitanti del quartiere non sembra essere cambiata. Del resto l’uomo aveva fatto solo del male ai suoi vicini di casa. Ed ecco quindi che Genoveva è sempre più sola: anche Felipe le ha voltato le spalle, facendole ben capire di averla solo sedotta per ottenere quello che voleva. Liberto invece non è più da solo: Rosina è tornata per restare e insieme festeggiano la nuova vita di coppia, inizia una nuova fase. Chi invece non ha nulla da festeggiare è Cinta: Emilio e Angelines si sono fidanzati…Ursula deve obbedire a Genoveva ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Unadi domani 21 ottobre 2020? Leci portano ancora una volta ad Acacias 38 dove ci aspettano i protagonisti della soap. Dopo la morte di Alfredo, ladi tutti gli abitanti del quartiere non sembra essere cambiata. Del resto l’uomo aveva fatto solo del male ai suoi vicini di casa. Ed ecco quindi che Genoveva è sempre più sola: anchele ha voltato le spalle, facendole ben capire di averla solo sedotta per ottenere quello che voleva. Liberto invece non è più da solo: Rosina è tornata per restare e insieme festeggiano la nuovadi coppia, inizia una nuova fase. Chi invece non ha nulla da festeggiare è Cinta: Emilio e Angelines si sono fidanzati…Ursula deve obbedire a Genoveva ...

LucaBizzarri : Una volta nella vita. Solo una volta nella vita credo ti possa capitare di recitare dei sonetti di Michelangelo qu… - chetempochefa : 'ci dobbiamo concentrare su tante e cose, non possiamo credere che il materialismo possa renderci felice. Dobbiamo… - chetempochefa : 'Si sono sempre stata ambientalista, per la maggior parte della mia vita. Però ero molto depressa, perché non facev… - Dagnele1 : RT @MariaRo51490621: Ecco di cosa stiamo parlando. Ma qual è la percentuale di popolazione attiva che ha perso il lavoro, che ha chiuso bo… - TinaMaione : @itsnothend_ --mettendo in difficoltà un amico/a che sta vivendo una situazione nuova e delicata. Non è amicizia, è… -