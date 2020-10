Una Vita anticipazioni: CARMEN fa un gesto bizzarro per fare pace con LOLITA, ecco qual è (Di martedì 20 ottobre 2020) A mali estremi, estremi rimedi. Sarà questo il motto che metterà in pratica CARMEN Sanjurjo (Maria Blanco) per riportare la pace in famiglia nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Quando i contrasti con la nuora LOLITA (Rebeca Alemany) accenderanno lo scontro tra il marito Ramon (Juanma Navas) e il “figliastro” Antonito (Alvaro Quintana), l’ex domestica farà un’azione davvero inaspettata per arginare tutte le divergenze sorte!!!Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 21 ottobre: THOMAS rivuole HOPE ma lei…Una Vita, news: LOLITA e il sogno bizzarro Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela, sapete già che CARMEN inizierà ... Leggi su tvsoap (Di martedì 20 ottobre 2020) A mali estremi, estremi rimedi. Sarà questo il motto che metterà in praticaSanjurjo (Maria Blanco) per riportare lain famiglia nelle prossime puntate italiane di Una. Quando i contrasti con la nuora(Rebeca Alemany) accenderanno lo scontro tra il marito Ramon (Juanma Navas) e il “figliastro” Antonito (Alvaro Quintana), l’ex domestica farà un’azione davvero inaspettata per arginare tutte le divergenze sorte!!!Leggi anche: BEAUTIFUL,21 ottobre: THOMAS rivuole HOPE ma lei…Una, news:e il sognoSe avete letto i nostri post dedicati alledella telenovela, sapete già cheinizierà ...

LucaBizzarri : Una volta nella vita. Solo una volta nella vita credo ti possa capitare di recitare dei sonetti di Michelangelo qu… - chetempochefa : 'ci dobbiamo concentrare su tante e cose, non possiamo credere che il materialismo possa renderci felice. Dobbiamo… - chetempochefa : 'Si sono sempre stata ambientalista, per la maggior parte della mia vita. Però ero molto depressa, perché non facev… - Gianluc54410558 : @MariaRo99325323 @Quirinale Che brutta vita deve avere questa gente. Da una parte mi fanno pena. - LeoDeLeoDeLeoDe : @daniel_cuello Alladin (con una d) di @cartonimorti Mi ha insegnato quanto è giusta la vita. -