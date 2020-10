“Un inverno diverso”. Meteo Italia, gli esperti annunciano come sarà la prossima stagione (Di martedì 20 ottobre 2020) L’inverno si avvicina e sorge spontanea la domanda su come sarà la prossima stagione soprattutto in questo periodo di pandemia. Secondo gli esperti potrebbe essere una stagione senza freddo né neve. Tutta colpa della “Nina”, raffreddamento delle acque superficiali dell’oceano Pacifico che potrebbe sconvolgere gli equilibri atmosferici in tutto il mondo. E il fenomeno sarebbe in atto da mesi. Secondo gli esperti de IlMeteo.it, le acque superficiali dell’Oceano Pacifico centrale e orientale misurano temperature di circa un grado al di sotto della media climatica di riferimento. Si tratta di una anomalia che potrebbe sembrare all’apparenza insignificante, ma che in realtà nasconde qualcosa di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) L’si avvicina e sorge spontanea la domanda susarà lasoprattutto in questo periodo di pandemia. Secondo glipotrebbe essere unasenza freddo né neve. Tutta colpa della “Nina”, raffreddamento delle acque superficiali dell’oceano Pacifico che potrebbe sconvolgere gli equilibri atmosferici in tutto il mondo. E il fenomeno sarebbe in atto da mesi. Secondo glide Il.it, le acque superficiali dell’Oceano Pacifico centrale e orientale misurano temperature di circa un grado al di sotto della media climatica di riferimento. Si tratta di una anomalia che potrebbe sembrare all’apparenza insignificante, ma che in realtà nasconde qualcosa di ...

