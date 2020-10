Un giovane si è tatuato due rane sulle ginocchia Quando le muove il risultato è esilarante VIDEO

Leggi su virali.video

(Di martedì 20 ottobre 2020) Avete mai fatto un tatuaggio sul vostro corpo? Vi piace questa forma d’arte molto diffusa sulla pelle di giovani e meno giovani? Il filmato e le immagini che stiamo per mostrarvi rappresentano qualcosa di incredibile e sono diventate virali in brevissimo tempo. Il protagonista della storia è Liam Lawrence Ware, un trentenne che si è recato nello studio di tatuaggi di Brent Megens, in Oregon, USA. Ha così cominciato a parlare dei disegni che voleva rappresentare sul corpo e così l’artista gli ha suggerito di incidere sulla sua pelle quelle forme di rana incredibilisue, in modo che,sarebbe andato a contrarle e piegarle, gli animali avrebbero dato la sensazione di gracidare in modo più unico che raro. credit: pixabay/favoritesunfl L’esperienza del ...