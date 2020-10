Un Diavolo di Milan, ecco perché si può sognare in grande (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la vittoria nel derby, il Milan è in vetta alla classifica di Serie A a punteggio pieno. Giovani, forti e in continua crescita, è l’anno buono per il Diavolo? 4 su 4 in Serie A, 7 su 7 dall’inizio della stagione e 20 risultati utili consecutivi da Marzo 2020. Il Milan post-lockdown ha cambiato marcia rispetto alle sue sfocate versioni degli ultimi anni e dalla ripresa delle operazioni si è confermata la squadra più in forma di tutto il panorama calcistico italiano e una delle più continue anche a livello europeo. Difficile in questo quadro generale individuare un solo fattore che ha portato a questi risultati (anche se un giovanotto svedese di 39 anni non sarebbe d’accordo a leggere questa frase), piuttosto il nuovo Diavolo si è riscoperto top club grazie ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la vittoria nel derby, ilè in vetta alla classifica di Serie A a punteggio pieno. Giovani, forti e in continua crescita, è l’anno buono per il? 4 su 4 in Serie A, 7 su 7 dall’inizio della stagione e 20 risultati utili consecutivi da Marzo 2020. Ilpost-lockdown ha cambiato marcia rispetto alle sue sfocate versioni degli ultimi anni e dalla ripresa delle operazioni si è confermata la squadra più in forma di tutto il panorama calcistico italiano e una delle più continue anche a livello europeo. Difficile in questo quadro generale individuare un solo fattore che ha portato a questi risultati (anche se un giovanotto svedese di 39 anni non sarebbe d’accordo a leggere questa frase), piuttosto il nuovosi è riscoperto top club grazie ...

