Ultimi Sondaggi politici oggi e opinioni su quota 100 | sale Renzi | giù M5S

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 20 ottobre 2020) Neidi, vi proponiamo come ogni martedì i risultati di quanto raccolto da SWG per il TG di La7 di Enrico Mentana, per vedere come cambia il quadro elettorale dopo le regionali. Inoltre vediamo anche l’opinione degli italiani su due misure sulle quali continua il dibattito:100 per le pensioni ed il reddito di cittadinanza.20 ottobre: i risultati di SWG per La 7 di Mentana Stando a quanto riportano ielettorali di SWG per La 7, dopo il deludente risultato della tornata regionale, riprendonosia Italia Viva che Forza Italia, mentre i partiti maggiori questa settimana retrocedono leggermente nelle preferenze. La Lega infatti ...