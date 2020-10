UFFICIALE | Napoli, tamponi tutti negativi ma ne resta ancora uno da elaborare: l'esito nel pomeriggio (Di martedì 20 ottobre 2020) In vista del match contro l'AZ di giovedì il Napoli si è sottoposto ad un nuovo giro di tamponi il cui esito è stato negativo (ne resta da elaborare solo uno). Leggi su 90min (Di martedì 20 ottobre 2020) In vista del match contro l'AZ di giovedì ilsi è sottoposto ad un nuovo giro diil cuiè stato negativo (nedasolo uno).

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Giudice Sportivo: #JuveNapoli 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione per il #Napoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Il Palermo sospende le attività del settore giovanile per u… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #AZAlkmaar, UFFICIALE: nuovi casi di Covid, si aggiungono ai 9 già positivi. E giovedì c'è il #Napoli - junews24com : Tamponi Napoli, nuovo giro in casa azzurra: il comunicato del club - - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #AZAlkmaar, UFFICIALE: nuovi casi di Covid, si aggiungono ai 9 già positivi. E giovedì c'è il #Napoli -