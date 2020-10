UFFICIALE – L’AZ Alkmaar scrive: “La partita di giovedì a Napoli si giocherà, lo ha deciso l’UEFA” (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Az Alkmaar ha voluto chiarire la sua posizione in merito all’emergenza Covid-19 L’Az Alkmaar, attraverso un proprio comunicato UFFICIALE, ha voluto chiarire la sua posizione … L'articolo UFFICIALE – L’AZ Alkmaar scrive: “La partita di giovedì a Napoli si giocherà, lo ha deciso l’UEFA” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Azha voluto chiarire la sua posizione in merito all’emergenza Covid-19 L’Az, attraverso un proprio comunicato, ha voluto chiarire la sua posizione … L'articolo– L’AZ: “Ladi giovedì asi giocherà, lo hal’UEFA” proviene da ForzAzzurri.net.

