Trump, in svantaggio nei sondaggi, fa il catastrofista: 'Se vince Biden sarà un inferno socialista' (Di martedì 20 ottobre 2020) Mancano ormai due settimane al giorno delle elezioni americane e hanno già votato 27 milioni di americani. Secondo un sondaggio del New York Times-Siena College, Joe Biden sarebbe di nove punti in ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) Mancano ormai due settimane al giorno delle elezioni americane e hanno già votato 27 milioni di americani. Secondo uno del New York Times-Siena College, Joesarebbe di nove punti in ...

