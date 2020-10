Trump ha paura della moderatrice dell'ultimo dibattito per le presidenziali (Di martedì 20 ottobre 2020) Welker, corrispondente dalla Casa Bianca e conduttrice di 'Today', da gennaio del 2020,, è stata l'unica donna prescelta tra i moderatori dei confronti in tv tra Trump e Biden. Classe 1976, ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) Welker, corrispondente dalla Casa Bianca e conduttrice di 'Today', da gennaio del 2020,, è stata l'unica donna prescelta tra i moderatori dei confronti in tv trae Biden. Classe 1976, ...

Alla distanza tra Casa Bianca e democratici si aggiunge la posizione critica dei senatori repubblicani, non intenzionati nemmeno a sostenere i passi verso un compromesso compiuti dal presidente Donald ...

Trump ha paura della moderatrice dell'ultimo dibattito per le presidenziali

Donald Trump è preoccupato e sferra un attacco preventivo contro la moderatrice: Kristen Welker, stella di Nbc. “E’ una democratica radicale”, dichiara il presidente durante un comizio in Arizona. E a ...

