Triestina | Sarno e Tartaglia positivi al Covid

Leggi su itasportpress

(Di martedì 20 ottobre 2020) Duealalla, Questo il comunicato: Con una nota U.S.Calcio 1918 comunica che in seguito al giro di tamponi effettuato ieri sera al “Rocco”, un nuovo membro del gruppo squadra è risultato positivo. Dopo Angelo, anche Vincenzoha infatti riscontrato latà al coronavirus. Entrambi i calciatori, asintomatici, sono stati posti in isolamento come dettato dal protocollo sanitario. Il gruppo squadra, partito pochi minuti fa alla volta di Pesaro, effettuerà un nuovo giro di tamponi nella tarda serata di oggi presso la sede del ritiro, alla vigilia della gara di campionato in programma domani alle 18.30 in casa della Vis Pesaro. ITA Sport Press.