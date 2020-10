Trento-Olimpia Lubiana oggi, EuroCup basket: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 20 ottobre 2020) La Dolomiti Energia Trentino scende in campo oggi per il suo quarto match di EuroCup 2020. I dolomitic saranno in scena, in casa, contro l’Olimpia Lubiana. Il sodalizio di Trento ha iniziato la competizione alla grandissima, conquistando i primi tre match in programma e ora guida la classifica del gruppo D. Gli sloveni, invece, hanno giocato solo due match e hanno un record di 1-1. Trento, che arriva da due successi consecutivi tra campionato e coppa, contro Nanterre, che tre settimane fa aveva battuto proprio Lubiana in EuroCup, e Pesaro, ha buone chance di mantenere l’imbattibilità. Tuttavia, gli sloveni non vanno sottovalutati, dato che nelle ultime uscite hanno dimostrato di essere in crescita. Il match ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) La Dolomiti Energia Trentino scende in campoper il suo quarto match di2020. I dolomitic saranno in scena, in casa, contro l’. Il sodalizio diha iniziato la competizione alla grandissima, conquistando i primi tre match ine ora guida la classifica del gruppo D. Gli sloveni, invece, hanno giocato solo due match e hanno un record di 1-1., che arriva da due successi consecutivi tra campionato e coppa, contro Nanterre, che tre settimane fa aveva battuto proprioin, e Pesaro, ha buone chance di mantenere l’imbattibilità. Tuttavia, gli sloveni non vanno sottovalutati, dato che nelle ultime uscite hanno dimostrato di essere in crescita. Il match ...

I bianconeri cercano il quarto successo consecutivo in EuroCup contro l’ambiziosa formazione slovena, reduce da una gran vittoria in casa contro Gran Canaria: palla a due domani sera alle 20.00, ultim ...

Nessuna sorpresa nella quarta giornata di LBA per l’Olimpia Milano, che rimane imbattuta e in vetta alla classifica. Tra le inseguitrici bene Venezia e Sassari, mentre si ferma nuovamente la Virtus Bo ...

