Tratnik vince la tappa Udine – San Daniele del Friuli (Di martedì 20 ottobre 2020) Jan Tratnik ha vinto per distacco la 16/a tappa del 103/o Giro d’Italia di ciclismo, da Udine a San Daniele del Friuli (Udine), lunga 229 chilometri. Lo sloveno, dopo un lungo sprint a due, ha preceduto sul traguardo l’australiano Ben O’Connor. Per Tratnik è il primo trionfo nella corsa rosa. Joao Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. Il portoghese, dimostrando grande lucidità, è scattato negli ultimi metri e ha guadagnato un paio di secondi sui rivali. Buoni segnali da vincenzo Nibali. Leggi su udine20 (Di martedì 20 ottobre 2020) Janha vinto per distacco la 16/adel 103/o Giro d’Italia di ciclismo, daa Sandel), lunga 229 chilometri. Lo sloveno, dopo un lungo sprint a due, ha preceduto sul traguardo l’australiano Ben O’Connor. Perè il primo trionfo nella corsa rosa. Joao Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. Il portoghese, dimostrando grande lucidità, è scattato negli ultimi metri e ha guadagnato un paio di secondi sui rivali. Buoni segnali danzo Nibali.

tribsportblog : Ennesima grande giornata per la #Slovenia ???? nel #ciclismo! - #Tratnik vince la 16^ tappa del @giroditalia (… - nestquotidiano : Tratnik vince per distacco a San Daniele del Friuli, Almeida rosa - zazoomblog : Giro dItalia a San Daniele vince Tratnik: decisiva una fuga di 100 km. Almeida sempre in rosa - #dItalia #Daniele… - TgrRaiFVG : Jan Tratnik della Bahrain-McLaren vince la 16ª tappa del Giro d'Italia, da Udine a San Daniele del Friuli, di 229 k… - QUOTIDIANONLINE : CENTROABRUZZONEWS: TRATNIK VINCE LA TAPPA 16 DEL GIRO D’ITALIA, LA MA... -