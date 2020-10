Tra Superlega e Champions allargata, la grande battaglia tra FIFA e UEFA per il calcio europeo (Di martedì 20 ottobre 2020) La “bomba”, come la chiama Sky Sports, è fatta a forma di Superlega europea. Liverpool e Manchester United stanno tramando con una dozzina di altri grandi club europei per finanziare un nuovo torneo sostenuto dalla FIFA che ridisegnerebbe il panorama globale del calcio. Secondo gli inglesi di Sky Sports stanno mettendo insieme un pacchetto di finanziamenti da 6 miliardi di dollari per creare quella che potrebbe diventare la Premier League europea. L’ormai famigerata Superlega. Che coinvolgerebbe i top club inglesi, francesi, tedeschi, italiani e spagnoli. Le trattative sarebbero già ad uno stadio avanzato. I club inglesi iscritti sarebbero addirittura cinque, per un format a 18 squadre, con una data di inizio provvisoria già per il 2022. La vera novità è che dietro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) La “bomba”, come la chiama Sky Sports, è fatta a forma dieuropea. Liverpool e Manchester United stanno tramando con una dozzina di altri grandi club europei per finanziare un nuovo torneo sostenuto dallache ridisegnerebbe il panorama globale del. Secondo gli inglesi di Sky Sports stanno mettendo insieme un pacchetto di finanziamenti da 6 miliardi di dollari per creare quella che potrebbe diventare la Premier League europea. L’ormai famigerata. Che coinvolgerebbe i top club inglesi, francesi, tedeschi, italiani e spagnoli. Le trattative sarebbero già ad uno stadio avanzato. I club inglesi iscritti sarebbero addirittura cinque, per un format a 18 squadre, con una data di inizio provvisoria già per il 2022. La vera novità è che dietro ...

