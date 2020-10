Toti e “la Liguria non si ferma”: lo slogan che ha portato benissimo durante la prima ondata di Coronavirus (Di martedì 20 ottobre 2020) Ve li ricordate gli aperitivi di Sala e Zingaretti che pochi giorni prima del lockdown dichiaravano spavaldi “Milano non si ferma?” . Qualche mese dopo il sindaco di Milano spiegava che era stato un errore a Che tempo che fa: “Molti hanno fatto riferimento a quel video che girava in rete e a quell’hashtag “Milano non si ferma”. Era il 27 di febbraio era un video che impazzava in rete; tutti lo rilanciavano, l’ho rilanciato anche io. Giusto o sbagliato, probabilmente sbagliato. È chiaro come abbiamo sentito da Burioni, da Zangrillo, nessuno aveva capito ancora la virulenza del virus, e d’altro canto in quel momento quello era lo spirito”. Forse il governatore della Liguria Toti non se ne deve essere accorto perché oggi ha rilanciato lo stesso slogan ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Ve li ricordate gli aperitivi di Sala e Zingaretti che pochi giornidel lockdown dichiaravano spavaldi “Milano non si ferma?” . Qualche mese dopo il sindaco di Milano spiegava che era stato un errore a Che tempo che fa: “Molti hanno fatto riferimento a quel video che girava in rete e a quell’hashtag “Milano non si ferma”. Era il 27 di febbraio era un video che impazzava in rete; tutti lo rilanciavano, l’ho rilanciato anche io. Giusto o sbagliato, probabilmente sbagliato. È chiaro come abbiamo sentito da Burioni, da Zangrillo, nessuno aveva capito ancora la virulenza del virus, e d’altro canto in quel momento quello era lo spirito”. Forse il governatore dellanon se ne deve essere accorto perché oggi ha rilanciato lo stesso...

