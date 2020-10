Torna l’autocertificazione per il coprifuoco in Lombardia: in giro dalle 23 alle 5 solo per motivi di lavoro o urgenza comprovata (Di martedì 20 ottobre 2020) In Lombardia per stare in giro durante gli orari di coprifuoco, dalle 23 alle 5 per tre settimane, sarà di nuovo necessaria la famigerata autocertificazione, che ha fatto tanta compagnia agli italiani durante il lockdown. Durante il coprifuoco si potrà infatti uscire solo per motivi di lavoro o comprovata urgenza. Oggi, 20 ottobre, il Viminale fornirà ulteriori dettagli, inviando una circolare ai prefetti con tutte le indicazioni del caso, scrive il Corriere della Sera. Nel modulo dovranno essere specificate le proprie generalità e indicare per quale motivo ci si trova in giro oltre le 23 e prima delle 5. Nel caso si tratti di motivazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Inper stare indurante gli orari di235 per tre settimane, sarà di nuovo necessaria la famigerata autocertificazione, che ha fatto tanta compagnia agli italiani durante il lockdown. Durante ilsi potrà infatti uscireperdi. Oggi, 20 ottobre, il Viminale fornirà ulteriori dettagli, inviando una circolare ai prefetti con tutte le indicazioni del caso, scrive il Corriere della Sera. Nel modulo dovranno essere specificate le proprie generalità e indicare per quale motivo ci si trova inoltre le 23 e prima delle 5. Nel caso si tratti di motivazioni ...

