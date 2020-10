Tommaso Zorzi del GF Vip, ecco la foto di com’era da adolescente. (Di martedì 20 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, del GF Vip, si mostra in uno scatto quando era adolescente e veniva preso di mira dai bulli. L’influencer è uno dei pilastri di questa edizione del Grande Fratello Vip. Fin da subito, infatti, si è fatto notare per la sua schiettezza e per dichiarazioni che riescono sempre a scaldare gli animi all’interno della casa di Cinecittà. Anche il fatto di essere un ragazzo scherzoso e solare, lo fanno amare dal pubblico che da casa segue le vicende degli inquilini. Il bacio dato (per gioco) a Francesco Oppini e il proporsi come tronista gay nel programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, sono solo alcune delle divertenti esternazioni fatte ultimamente dall’Influencer. Come ogni concorrente che prende parte al Reality Show più longevo della tv italiana, prima o dopo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 ottobre 2020), del GF Vip, si mostra in uno scatto quando erae veniva preso di mira dai bulli. L’influencer è uno dei pilastri di questa edizione del Grande Fratello Vip. Fin da subito, infatti, si è fatto notare per la sua schiettezza e per dichiarazioni che riescono sempre a scaldare gli animi all’interno della casa di Cinecittà. Anche il fatto di essere un ragazzo scherzoso e solare, lo fanno amare dal pubblico che da casa segue le vicende degli inquilini. Il bacio dato (per gioco) a Francesco Oppini e il proporsi come tronista gay nel programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, sono solo alcune delle divertenti esternazioni fatte ultimamente dall’Influencer. Come ogni concorrente che prende parte al Reality Show più longevo della tv italiana, prima o dopo ...

