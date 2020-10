"Ti ricordi quelle foto che hai staccato?". Maria Teresa Ruta, faccia a faccia con la figlia al GF Vip: crisi di pianto, l'errore più doloroso (Di martedì 20 ottobre 2020) Mamma e figlia s'incontrano e si scontrano al Grande Fratello Vip, in prima serata su Canale 5 sotto lo sguardo attento del conduttore Alfonso Signorini. Maria Teresa Ruta e Guenda senza filtri e senza segreti. Guenda, 31 anni, ha vissuto non pochi problemi quando aveva 17 anni: prima le tensioni con suo padre e poi con sua madre Maria Teresa. Signorini torna sull'argomento. Maria Teresa fa il mea culpa e si rende conto delle difficoltà vissute da sua figlia in passato. Guenda colpisce e dice che i suoi genitori “hanno pensato tanto a sé e alla loro felicità. Eravamo piccoli, io a 17 anni avrei avuto ancora bisogno della mamma per tante cose”, racconta in diretta. E - dopo che sua madre si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Mamma es'incontrano e si scontrano al Grande Fratello Vip, in prima serata su Canale 5 sotto lo sguardo attento del conduttore Alfonso Signorini.e Guenda senza filtri e senza segreti. Guenda, 31 anni, ha vissuto non pochi problemi quando aveva 17 anni: prima le tensioni con suo padre e poi con sua madre. Signorini torna sull'argomento.fa il mea culpa e si rende conto delle difficoltà vissute da suain passato. Guenda colpisce e dice che i suoi genitori “hanno pensato tanto a sé e alla loro felicità. Eravamo piccoli, io a 17 anni avrei avuto ancora bisogno della mamma per tante cose”, racconta in diretta. E - dopo che sua madre si ...

Ultime Notizie dalla rete : ricordi quelle TMW RADIO - Cavasin: "Che ricordi l'esperienza a Firenze. Dybala? Gli manca un vero ruolo" TUTTO mercato WEB Quel tram che si chiama nostalgia

Tutti abbiamo avuto un autobus come amico. Come compagno di viaggi per andare da casa a scuola e da scuola a casa, un autobus, un tram o una metropolitana. Dove scherzare, innamorarsi, fare la corte a ...

Coronavirus: medici famiglia premiati da Mattarella, 'Vo Euganeo ci ha cambiati'

Così Paolo Simonato, Luca Sostini e Mariateresa Gallea, i tre giovani medici di famiglia che nei giorni più duri della pandemia hanno deciso di andare ad aiutare i colleghi di Vo' Euganeo (Padova) ...

