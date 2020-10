The Mandalorian: Mando e Baby Yoda in un nuovo trailer della seconda stagione (Di martedì 20 ottobre 2020) La seconda stagione di The Mandalorian sta per arrivare su Disney Plus. Per ingannare l’attesa, è stato diffuso un nuovo trailer Mancano meno di due settimane al ritorno di The Mandalorian sul servizio di streaming Disney Plus. Nel frattempo, è stato rilasciato un nuovo trailer che anticipa qualcosa di quello che vedremo negli episodi inediti dell serie spin-off di Star Wars. Le immagini del nuovo teaser mostrano il ritorno di Mando e compagni, il Razor Crest che si schianta su un pianeta di ghiaccio, il cacciatore di taglie che dà il titolo alla serie che si riunisce con Cara Dune e Greef Karga per rintracciare altri Mandaloriani e, si spera, trovare il pianeta di origine ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 ottobre 2020) Ladi Thesta per arrivare su Disney Plus. Per ingannare l’attesa, è stato diffuso unMancano meno di due settimane al ritorno di Thesul servizio di streaming Disney Plus. Nel frattempo, è stato rilasciato unche anticipa qualcosa di quello che vedremo negli episodi inediti dell serie spin-off di Star Wars. Le immagini delteaser mostrano il ritorno die compagni, il Razor Crest che si schianta su un pianeta di ghiaccio, il cacciatore di taglie che dà il titolo alla serie che si riunisce con Cara Dune e Greef Karga per rintracciare altrii e, si spera, trovare il pianeta di origine ...

