The Mandalorian 2, ecco il nuovo trailer rilasciato da Disney+ (Di martedì 20 ottobre 2020) The Mandalorian sta per tornare su Disney+ con la stagione 2. La piattaforma aveva già cominciato a stuzzicare la curiosità dei fan attraverso varie foto promozionali e il primo trailer ufficiale. Nelle ultime ore, inoltre, il servizio streaming ha voluto deliziare il pubblico con un nuovo video nel quale vediamo ancora i personaggi tanto amati dai fan. Prima di capire, quindi, cosa ci si potrebbe aspettare dalla seconda stagione, ecco il nuovo trailer qui di seguito. The Mandalorian 2: nuovo trailer: The Mandalorian 2: nuovo trailer Italiano della serie su Disney Plus – HD Queste nuove immagini, inoltre, ci ricordano ancora una volta che il secondo ...

