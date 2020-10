The Flight Attendant: Kaley Cuoco nel trailer della serie HBO Max (Di martedì 20 ottobre 2020) Kaley Cuoco è la star di The Flight Attendant, la nuova serie di HBO Max di cui è stato diffuso online il trailer. The Flight Attendant è la nuova serie con protagonista Kaley Cuoco che debutterà il 26 novembre su HBO Max e online è stato condiviso il primo trailer che regala alcune sequenze dell'atteso progetto che riporta l'ex star di The Big Bang Theory sul piccolo schermo. Nel video si vede quello che accade a un'assistente di volo dopo aver incontrato un affascinante viaggiatore a bordo, vivendo poi una serata all'insegna della passione. La mattina dopo, tuttavia, la ragazza si risveglia accanto a un cadavere e decide di partire, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020)è la star di The, la nuovadi HBO Max di cui è stato diffuso online il. Theè la nuovacon protagonistache debutterà il 26 novembre su HBO Max e online è stato condiviso il primoche regala alcune sequenze dell'atteso progetto che riporta l'ex star di The Big Bang Theory sul piccolo schermo. Nel video si vede quello che accade a un'assistente di volo dopo aver incontrato un affascinante viaggiatore a bordo, vivendo poi una serata all'insegnapassione. La mattina dopo, tuttavia, la ragazza si risveglia accanto a un cadavere e decide di partire, ...

