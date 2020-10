The Boys, la star di Mulan Jimmy Wong contro la serie: "Perché tutti quegli attori asiatici muti?" (Di martedì 20 ottobre 2020) Le serie The Boys e The Umbrella Academy nel bersaglio di Jimmy Wong, che attacca le produzioni americane colpevoli di sottoutilizzare gli attori asiatici privandoli dei dialoghi. Jimmy Wong, interprete di Ling nel live-action Disney Mulan, polemizza contro The Boys, The Umbrella Academy e le altri produzioni che usano star asiatiche relegandole a ruoli secondari o privi di dialoghi. The Boys vede in un ruolo di primo piano l'interprete di Suicide Squad Karen Fukuhara nei panni di Kimiko, supereroina muta, mentre Justin H. Min fa parte del cast della serie Netflix The Umbrella Academy nei panni del fantasma Ben. "Una delle cose più fastigiose che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020) LeThee The Umbrella Academy nel bersaglio di, che attacca le produzioni americane colpevoli di sottoutilizzare gliprivandoli dei dialoghi., interprete di Ling nel live-action Disney, polemizzaThe, The Umbrella Academy e le altri produzioni che usanoasiatiche relegandole a ruoli secondari o privi di dialoghi. Thevede in un ruolo di primo piano l'interprete di Suicide Squad Karen Fukuhara nei panni di Kimiko, supereroina muta, mentre Justin H. Min fa parte del cast dellaNetflix The Umbrella Academy nei panni del fantasma Ben. "Una delle cose più fastigiose che ...

hey_mika : SPOILER - THE BOYS Essa cena >>>>> cena '''girl power''' de Ultimato - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Boys, la star di Mulan Jimmy Wong contro la serie: 'Perché tutti quegli attori asiatici muti?'… - autonomia_op : RT @GiordanoSepi: #YoungBoysRoma La pelle dell'orso. The bear's coat. Daje @OfficialASRoma - dravgneel : GAJEEL X LAXUS (ha un nome sta ship chi lo sa) - laxus incazzato e gajeel che va OOO YOU WANNA KISS ME SO BAD SÌ… - Giammaestro : @dino_andreani Mad Man hai una serie compiuta, una delle migliori della storia. The Boys è clamorosa, ma dovrai asp… -

Ultime Notizie dalla rete : The Boys The Boys e The Umbrella Academy tra gli show sotto accusa per 'Asiatico Silenzioso' CineFacts Nick Carter si prepara ad Halloween con la famiglia

Nick Carter si prepara per Halloween insieme alla sua bellissima famiglia. Nel weekend il cantante dei Backstreet Boys ha deciso di cominciare ad allestire casa in vista della notte più paurosa dell’a ...

The Boys, la star di Mulan Jimmy Wong contro la serie: "Perché tutti quegli attori asiatici muti?"

Le serie The Boys e The Umbrella Academy nel bersaglio di Jimmy Wong, che attacca le produzioni americane colpevoli di sottoutilizzare gli attori asiatici privandoli dei dialoghi. NOTIZIA di ...

Nick Carter si prepara per Halloween insieme alla sua bellissima famiglia. Nel weekend il cantante dei Backstreet Boys ha deciso di cominciare ad allestire casa in vista della notte più paurosa dell’a ...Le serie The Boys e The Umbrella Academy nel bersaglio di Jimmy Wong, che attacca le produzioni americane colpevoli di sottoutilizzare gli attori asiatici privandoli dei dialoghi. NOTIZIA di ...