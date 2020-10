Tg Politico Parlamentare, edizione del 20 ottobre 2020 (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Italia chiude di notte? Si allarga il ricorso delle regioni al cosiddetto coprifuoco. Dopo la Lombardia anche la Campania va verso le serrate notturne. La richiesta lombarda al governo e’ la chiusura di tutte le attività e lo stop agli spostamenti, ad esclusione di casi ‘eccezionali’, dalle 23 alle 5 del mattino. Tra le richieste anche quella di chiudere nelle giornate di sabato e domenica la media e grande distribuzione commerciale tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità. Intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che le prime dosi del vaccino potrebbero essere disponibili all’inizio di dicembre. “Per contenere completamente la pandemia dovremo aspettare comunque la prossima primavera”, ha detto il premier in un’intervista a Bruno Vespa.MATTARELLA PREMIA GLI EROI DEL COVID Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Italia chiude di notte? Si allarga il ricorso delle regioni al cosiddetto coprifuoco. Dopo la Lombardia anche la Campania va verso le serrate notturne. La richiesta lombarda al governo e’ la chiusura di tutte le attività e lo stop agli spostamenti, ad esclusione di casi ‘eccezionali’, dalle 23 alle 5 del mattino. Tra le richieste anche quella di chiudere nelle giornate di sabato e domenica la media e grande distribuzione commerciale tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità. Intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che le prime dosi del vaccino potrebbero essere disponibili all’inizio di dicembre. “Per contenere completamente la pandemia dovremo aspettare comunque la prossima primavera”, ha detto il premier in un’intervista a Bruno Vespa.MATTARELLA PREMIA GLI EROI DEL COVID

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 ottobre 2020 Dire Elezioni USA: quanto dura e come funziona il mandato

Politica - Elezioni Usa presidenziali e parlamentari Quest'ultimo viene eletto ogni quattro anni , un anno in anticipo rispetto a quanto avviene, ad esempio, per le elezioni politiche italiane, che ...

Mes: Marcucci (Pd), Conte non divaghi e si confronti con il Parlamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - "Il tema del Mes e' stato posto, e sara' al centro di un confronto tra le forze politiche di maggioranza. Il presidente Conte farebbe meglio a non divag ...

