Tg Musica | edizione del 20 ottobre 2020

Arriva il 6 novembre in tutti i negozi il primo album postumo di Ennio Morricone. Si intitola 'Morricone segreto' il lavoro che raccoglie i brani realizzati dal maestro tra gli Anni 60 e 80. Il disco, che esce per Decca e Sam Sugar, contiene le composizioni più innovative di Morricone e anche 7 tracce inedite. "Abbiamo lavorato su colonne sonore di film che non hanno avuto particolare successo ma questo non vuol dire che la musica sia meno importante", ha spiegato Filippo Sugar, dirigente e produttore. 'Morricone segreto' è un vero e proprio omaggio all'artista scomparso lo scorso 6 luglio che il 10 novembre avrebbe compiuto 92 anni. LAURA PAUSINI TORNA CON SINGOLO 'IO SÌ (SEEN)'

È online l’edizione di questa settimana del nostro Tg Musica. Oggi si parla di: Ennio Morricone, Laura Pausini, Madonna e Sfera Ebbasta ...

Conferenza stampa: presentazione della 23° edizione di Padova Jazz Festival

Il Padova Jazz Festival si adegua all'attuale situazione della musica dal vivo, con un programma focalizzato sul migliore jazz europeo e nazionale. Il cartellone (che andrà dal 3 al 22 novembre, con u ...

