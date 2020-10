Tg Ambiente | edizione del 20 ottobre 2020

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) Con Greta Thunberg "abbiamo discusso di come affrontare la crisi climatica attraverso azioni concrete, a livello nazionale, europeo e globale. L'Italia è in prima linea in questa agenda di cambiamento". Così Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, dopo la videoconferenza con la giovane svedese e altre attiviste climatiche, tra le quali due esponenti dei Fridays for future Italia. Insieme a Conte in collegamento con le giovani impegnate in difesa del clima c'era anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Sono contento di aver avuto uno scambio con Greta Thunberg e gli attivisti che danno voce a tanti giovani nel mondo", aggiunge Conte. Ascoltare la voce dei giovani "è importante per agire- aggiunge Costa- Il futuro è il loro e dobbiamo necessariamente confrontare le due visioni generazionali".