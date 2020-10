(Di martedì 20 ottobre 2020) L’annuncio è stato dato dal direttore generale Alessandro Rivera durante una conference call. Secondo le anticipazioni il titolo, come nella precedente edizione di luglio, avrà cedole semestrali e uno step up

AnastasiMarco : Tesoro, a novembre verrà lanciato un nuovo BTp Futura @sole24ore - bisagnino : Tesoro, a novembre verrà lanciato un nuovo Btp Futura - FilippoCarmigna : Tesoro, a novembre verrà lanciato un nuovo Btp Futura @sole24ore - fisco24_info : Tesoro, a novembre verrà lanciato un nuovo Btp Futura: L’annuncio è stato dato dal direttore generale Alessandro Ri… - infoiteconomia : Tesoro, a novembre verrà lanciato un nuovo Btp Futura -

Ultime Notizie dalla rete : Tesoro novembre

Il rifinanziamento degli ammortizzatori per il sostegno all’occupazione e al reddito dei lavoratori, il fondo per le imprese in difficoltà a causa della pandemia, la stabilizzazione dell’esonero contr ...La giunta Del Bono concretizza la promessa fatta nell’ultimo consiglio comunale. Il bando scade il 16 novembre: pagamenti immediati ...